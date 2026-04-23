دبلوماسي باكستاني: جمود حقيقي أمام مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران

قال دبلوماسي باكستاني، اليوم الخميس، إن هناك جمودًا حقيقيًا أمام مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية”: “لا حديث عن إلغاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى الآن، ولكنها محادثات معطلة”.

وأشار إلى أن إيران أبلغت إسلام آباد أن الحصار هو العقبة أمام حضورها المفاوضات، مشددًا على أن «الاستمرار في المفاوضات يتطلب تنازلات من واشنطن وطهران».

حصار موانئ إيران

وواصل: «نحاول إقناع طهران بالحضور إلى إسلام آباد لتخفيف الحصار، وواشنطن لا تزال متمسكة باستمرار الحصار على إيران كما هو».

ونوه الدبلوماسي الباكستاني أن «التقدم في المفاوضات ضعيف للغاية»، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها.

وبينما كان من المرتقب أن تعقد جولة ثانية أمس الأربعاء، بين الوفدين الإيراني والأمريكي في باكستان، وهو اليوم الأخير للهدنة قبل أن تمدد لاحقًا، فإن المواقف التصعيدية من الجانبين طفت إلى السطح ثانية، ما زاد من التوترات.

فقد أكدت إيران أن لا معنى لوقف إطلاق النار أو تمديده في ظل استمرار الحصار لموانئها، بينما شددت الإدارة الأمريكية على أن الحصار باق ومستمر. واعتبر ترامب أن هذا الحصار يرعب طهران أكثر من القصف، في إشارة إلى سياسة الخنق الاقتصادي.