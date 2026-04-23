Icon

البريد السعودي “سبل” ضمن منظومة مبادرة طريق مكة في 10 دول Icon أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى الثلاثاء.. والدفاع المدني يحذر Icon اقتران القمر بكوكب المشتري يزيّن سماء المملكة في مشهد فلكي بديع Icon خمسة جرحى جراء اصطدام قطارين في الدنمارك Icon لقطات من مبادرة طريق مكة في ماليزيا.. خدمة ضيوف الرحمن بفخر واعتزاز Icon الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يقوم بإيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة Icon جامعة طيبة: ما يتم تداوله عن إغلاق الفروع ونقل الطلاب للمقر الرئيسي غير صحيح Icon البحرية الإيطالية: مستعدون لنشر لنشر أربع سفن لتطهير مضيق هرمز Icon وزير الصحة: جاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة أولوية قصوى استعدادًا لموسم الحج Icon وزارة السياحة تنفّذ أكثر من 19 ألف زيارة رقابية على مرافق الضيافة ونزل إسكان الحجاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

دبلوماسي باكستاني: جمود حقيقي أمام مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ مساءً
دبلوماسي باكستاني: جمود حقيقي أمام مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران
المواطن - فريق التحرير

قال دبلوماسي باكستاني، اليوم الخميس، إن هناك جمودًا حقيقيًا أمام مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضاف في تصريحات لقناة “العربية”: “لا حديث عن إلغاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى الآن، ولكنها محادثات معطلة”.

وأشار إلى أن إيران أبلغت إسلام آباد أن الحصار هو العقبة أمام حضورها المفاوضات، مشددًا على أن «الاستمرار في المفاوضات يتطلب تنازلات من واشنطن وطهران».

حصار موانئ إيران

وواصل: «نحاول إقناع طهران بالحضور إلى إسلام آباد لتخفيف الحصار، وواشنطن لا تزال متمسكة باستمرار الحصار على إيران كما هو».

ونوه الدبلوماسي الباكستاني أن «التقدم في المفاوضات ضعيف للغاية»، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها.

وبينما كان من المرتقب أن تعقد جولة ثانية أمس الأربعاء، بين الوفدين الإيراني والأمريكي في باكستان، وهو اليوم الأخير للهدنة قبل أن تمدد لاحقًا، فإن المواقف التصعيدية من الجانبين طفت إلى السطح ثانية، ما زاد من التوترات.

فقد أكدت إيران أن لا معنى لوقف إطلاق النار أو تمديده في ظل استمرار الحصار لموانئها، بينما شددت الإدارة الأمريكية على أن الحصار باق ومستمر. واعتبر ترامب أن هذا الحصار يرعب طهران أكثر من القصف، في إشارة إلى سياسة الخنق الاقتصادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

