دخول “الرشا” يعلن مرحلة جديدة في موسم الذراعين

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم يشهد دخول طالع “الرشا”، وهو نجم لامع يقع ضمن برج الحوت، ويُعرف فلكيًا بتسميات عدة منها “بطن السمكة” و“قلب الحوت”، ويُصنف ضمن النجوم اليمانية.

وبيّن المسند عبر منصة إكس، أن هذا الطالع يستمر لمدة 13 يومًا، ويُعد النجم الثاني في موسم “الذراعين” بحسب التقويم النجمي المتعارف عليه، والذي يستخدم في متابعة التغيرات المناخية والفلكية في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الفترة تتزامن مع استمرار زيادة ساعات النهار مقابل تراجع ساعات الليل، حيث تزداد مدة النهار يوميًا بمعدل دقيقة و14 ثانية، في ظل التقدم التدريجي نحو موعد الانقلاب الصيفي، ما يعكس التحولات الموسمية الطبيعية خلال هذه المرحلة من العام.