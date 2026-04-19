Icon

#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي Icon تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم Icon دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية Icon البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة Icon مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم Icon حادثة صادمة بالمغرب.. 4 كلاب بيتبول تنهش مربيها داخل منزله Icon مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح بوسط المكسيك Icon ترامب يترأس اجتماعاً طارئًا لبحث المفاوضات مع إيران وأزمة مضيق هرمز Icon “الحياة الفطرية” يدشن مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض Icon العناية بالحرمين تقدم حزمة خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

صحة وطب‎

دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنجز فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بمركز الأبحاث الصحية بعمادة البحث العلمي بجامعة الحدود الشمالية دراسة علمية تناولت مستوى الوعي بمرض الكلى المزمن وعوامل الخطورة المرتبطة به لدى مرضى السكري في منطقة الحدود الشمالية، في إطار جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي المرتبط بصحة المجتمع ودعم الوقاية من الأمراض المزمنة.
وهدفت الدراسة إلى تقييم مستوى إدراك المرضى بطبيعة مرض الكلى المزمن ومضاعفاته، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بانتشاره، من خلال دراسة ميدانية شملت (389) مريضًا بالسكري، حيث أظهرت النتائج أن مستوى الوعي جاء بدرجة متوسطة، فيما بلغت نسبة الانتشار المُبلّغ عنها للمرض (21.3%)، مع وجود ارتباطات ذات دلالة إحصائية مع عدد من العوامل أبرزها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتاريخ العائلي.
وأظهرت الدراسة أن الأطباء ومصادر المعلومات الرقمية من أبرز مصادر التوعية الصحية لدى المرضى، مؤكدة أهمية تبنّي إستراتيجيات متكاملة للكشف المبكر والمتابعة الدورية، وتعزيز التكامل بين خدمات الرعاية الصحية.
ويأتي هذا الإنجاز العلمي في سياق دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز الوقاية قبل العلاج، ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار لبناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة وجودة حياة أعلى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد