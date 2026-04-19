دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية

أنجز فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس وطلاب بمركز الأبحاث الصحية بعمادة البحث العلمي بجامعة الحدود الشمالية دراسة علمية تناولت مستوى الوعي بمرض الكلى المزمن وعوامل الخطورة المرتبطة به لدى مرضى السكري في منطقة الحدود الشمالية، في إطار جهود الجامعة لتعزيز البحث العلمي المرتبط بصحة المجتمع ودعم الوقاية من الأمراض المزمنة.

وهدفت الدراسة إلى تقييم مستوى إدراك المرضى بطبيعة مرض الكلى المزمن ومضاعفاته، إلى جانب تحليل العوامل المرتبطة بانتشاره، من خلال دراسة ميدانية شملت (389) مريضًا بالسكري، حيث أظهرت النتائج أن مستوى الوعي جاء بدرجة متوسطة، فيما بلغت نسبة الانتشار المُبلّغ عنها للمرض (21.3%)، مع وجود ارتباطات ذات دلالة إحصائية مع عدد من العوامل أبرزها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتاريخ العائلي.

وأظهرت الدراسة أن الأطباء ومصادر المعلومات الرقمية من أبرز مصادر التوعية الصحية لدى المرضى، مؤكدة أهمية تبنّي إستراتيجيات متكاملة للكشف المبكر والمتابعة الدورية، وتعزيز التكامل بين خدمات الرعاية الصحية.

ويأتي هذا الإنجاز العلمي في سياق دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز الوقاية قبل العلاج، ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال توظيف البحث العلمي والابتكار لبناء مجتمع حيوي يتمتع بصحة مستدامة وجودة حياة أعلى.