دفاعات البحرين تسقط 6 صواريخ و31 مسيّرة خلال 24 ساعة

أعلن مركز الاتصال الوطني البحريني، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين، تمكنت من اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح المركز، الأربعاء، نقلًا عن التحديثات الصادرة عن القيادة العامة، أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، بلغ 194 صاروخا و508 طائرات مسيّرة، مؤكدا استمرار الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي لحماية أمن وسلامة المملكة.
وشدد المركز على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، بما يعزز الوعي والمسؤولية الوطنية.