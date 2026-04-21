دوري أبطال آسيا.. ماتشيدا الياباني يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل للنهائي

تأهل فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على نظيره شباب الأهلي الإماراتي بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
وجاء هدف ماتشيدا الوحيد عند الدقيقة (12) عن طريق اللاعب يوكي سوما.
وبهذا الفوز يضرب ماتشيدا زيلفيا الياباني، موعدًا مع نظيره الأهلي السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، السبت القادم، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.