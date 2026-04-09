Icon

توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا Icon الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية Icon سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي Icon #يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها Icon دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى Icon الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي Icon الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم Icon الرئيس اللبناني: مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إيجابيًا Icon القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٧ مساءً
دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواجه الخطوط الجوية الألمانية اضطراباً جديداً في عملياتها هذا الأسبوع، إذ أعلنت نقابة أطقم الضيافة الجوية «يو إف أو» إضرابًا شاملًا لمدة يوم واحد غدًا (الجمعة)، وهو التعطيل العمالي الثالث الذي تشهده الشركة خلال شهرين فقط.

ويشمل الإضراب، الذي سيبدأ من الساعة 12:01 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي، كافة رحلات المغادرة من مطاري فرانكفورت وميونيخ التابعة للعلامة التجارية الرئيسية للشركة، إضافة إلى إحدى الشركات الأخرى التابعة لها، حيث يمتد التوقف ليشمل تسعة مطارات ألمانية أخرى تعمل فيها الأخيرة.

قد يهمّك أيضاً
أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا

أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا

ألمانيا تحدد رفع أسعار الوقود لمرة واحدة يوميًا

ألمانيا تحدد رفع أسعار الوقود لمرة واحدة يوميًا

إضرابات في مطارات ألمانيا

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا بأسرع كثيراً من وتيرة ارتفاعها في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الفترة من 30 مارس الماضي إلى 6 أبريل الجاري ارتفع سعر البنزين في ألمانيا بنحو 11 يوروسنت «12 سنتاً أمريكياً»، في حين ارتفع بسنتات قليلة في أغلب الدول المجاروة، وارتفع السعر في الدنمارك بمقدار 9 يوروسنت، في حين انخفضت الأسعار في بولندا والنمسا خلال الفترة نفسها، بفضل الإجراءات الحكومية.

واتسمت الفترة التي شملتها البيانات بتطبيق ألمانيا «قاعدة الساعة الثانية عشرة ظهراً» الجديدة والتي تمنع زيادة أسعار الوقود في البلاد أكثر من مرة واحدة يومياً، وأن يتم إعلان السعر اليومي في الساعة الثانية عشرة ظهراً، في حين تسمح بخفض السعر لأي عدد من المرات في اليوم.

وحذر منتقدو هذه السياسة في ألمانيا والمستمدة من النمسا، من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلاً من خفضها، وقالوا إنها قد تدفع محطات الوقود إلى زيادة الأسعار بصورة أكبر في منتصف اليوم تحسباً لعدم قدرتها على زيادتها مرة أخرى خلال اليوم إذا ما زادت الأسعار العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا
السوق

أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في...

السوق