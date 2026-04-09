دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى

تواجه الخطوط الجوية الألمانية اضطراباً جديداً في عملياتها هذا الأسبوع، إذ أعلنت نقابة أطقم الضيافة الجوية «يو إف أو» إضرابًا شاملًا لمدة يوم واحد غدًا (الجمعة)، وهو التعطيل العمالي الثالث الذي تشهده الشركة خلال شهرين فقط.

ويشمل الإضراب، الذي سيبدأ من الساعة 12:01 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي، كافة رحلات المغادرة من مطاري فرانكفورت وميونيخ التابعة للعلامة التجارية الرئيسية للشركة، إضافة إلى إحدى الشركات الأخرى التابعة لها، حيث يمتد التوقف ليشمل تسعة مطارات ألمانية أخرى تعمل فيها الأخيرة.

إضرابات في مطارات ألمانيا

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة ارتفاع أسعار البنزين في ألمانيا بأسرع كثيراً من وتيرة ارتفاعها في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة خلال الأيام الأخيرة.

وخلال الفترة من 30 مارس الماضي إلى 6 أبريل الجاري ارتفع سعر البنزين في ألمانيا بنحو 11 يوروسنت «12 سنتاً أمريكياً»، في حين ارتفع بسنتات قليلة في أغلب الدول المجاروة، وارتفع السعر في الدنمارك بمقدار 9 يوروسنت، في حين انخفضت الأسعار في بولندا والنمسا خلال الفترة نفسها، بفضل الإجراءات الحكومية.

واتسمت الفترة التي شملتها البيانات بتطبيق ألمانيا «قاعدة الساعة الثانية عشرة ظهراً» الجديدة والتي تمنع زيادة أسعار الوقود في البلاد أكثر من مرة واحدة يومياً، وأن يتم إعلان السعر اليومي في الساعة الثانية عشرة ظهراً، في حين تسمح بخفض السعر لأي عدد من المرات في اليوم.

وحذر منتقدو هذه السياسة في ألمانيا والمستمدة من النمسا، من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلاً من خفضها، وقالوا إنها قد تدفع محطات الوقود إلى زيادة الأسعار بصورة أكبر في منتصف اليوم تحسباً لعدم قدرتها على زيادتها مرة أخرى خلال اليوم إذا ما زادت الأسعار العالمية.