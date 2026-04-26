ديوان المظالم يصدر مجموعة أحكام إدارية في قضايا الملكية الفكرية

أعلن ديوان المظالم عن إصدار مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في قضايا الملكية الفكرية، ضمن مدوناته القضائية المتاحة عبر بوابته الرقمية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأوضح الديوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير المدونات القضائية وتيسير الوصول إليها، بتوجيه من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بما يسهم في توحيد وتركيز أعمال البحث والاطلاع في الأنظمة القضائية.

وتتضمن المجموعة أكثر من 300 حكم إداري موزعة على خمسة مجلدات، صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية في المملكة في قضايا وموضوعات تتعلق بالملكية الفكرية، وقد جرى تأييدها من محاكم الاستئناف الإدارية، لتشكل مرجعًا معرفيًا مهمًا في هذا المجال.

وأشار الديوان إلى أن مدوناته القضائية الرقمية تتيح كذلك مبادئ المحكمة الإدارية العليا والسوابق القضائية، إضافة إلى مجموعات الأحكام الإدارية بثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والصينية، بهدف تعزيز إتاحة المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من المحتوى القضائي.