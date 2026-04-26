Icon

أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث Icon موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض Icon لحظة مغادرة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حفل البيت الأبيض Icon ديوان المظالم يصدر مجموعة أحكام إدارية في قضايا الملكية الفكرية Icon انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا Icon ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران Icon تحديد النطاق السعري لطرح “دار البلد” في “تاسي” بين 9.25 و9.75 ريال للسهم Icon تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب.. فزع وإطلاق نار Icon “بترورابغ” تحقق 1.5 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول من 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

ديوان المظالم يصدر مجموعة أحكام إدارية في قضايا الملكية الفكرية

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن ديوان المظالم عن إصدار مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في قضايا الملكية الفكرية، ضمن مدوناته القضائية المتاحة عبر بوابته الرقمية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.

وأوضح الديوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير المدونات القضائية وتيسير الوصول إليها، بتوجيه من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بما يسهم في توحيد وتركيز أعمال البحث والاطلاع في الأنظمة القضائية.

وتتضمن المجموعة أكثر من 300 حكم إداري موزعة على خمسة مجلدات، صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية في المملكة في قضايا وموضوعات تتعلق بالملكية الفكرية، وقد جرى تأييدها من محاكم الاستئناف الإدارية، لتشكل مرجعًا معرفيًا مهمًا في هذا المجال.

وأشار الديوان إلى أن مدوناته القضائية الرقمية تتيح كذلك مبادئ المحكمة الإدارية العليا والسوابق القضائية، إضافة إلى مجموعات الأحكام الإدارية بثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والصينية، بهدف تعزيز إتاحة المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من المحتوى القضائي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد