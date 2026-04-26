أغرب لقطة بحادث البيت الأبيض.. مسن يواصل تناول طعامه دون اكتراث موعد محاكمة مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض لحظة مغادرة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث حفل البيت الأبيض ديوان المظالم يصدر مجموعة أحكام إدارية في قضايا الملكية الفكرية انهيار مبنى خالٍ بحي الهجلة في مكة المكرمة ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: سياساتي تجعلني هدفًا ترامب بعد هجوم البيت الأبيض: لن تثنيني عن الانتصار فيما يتعلق بإيران تحديد النطاق السعري لطرح “دار البلد” في “تاسي” بين 9.25 و9.75 ريال للسهم تفاصيل حادثة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب.. فزع وإطلاق نار “بترورابغ” تحقق 1.5 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول من 2025
أعلن ديوان المظالم عن إصدار مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في قضايا الملكية الفكرية، ضمن مدوناته القضائية المتاحة عبر بوابته الرقمية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية.
وأوضح الديوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير المدونات القضائية وتيسير الوصول إليها، بتوجيه من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بما يسهم في توحيد وتركيز أعمال البحث والاطلاع في الأنظمة القضائية.
وتتضمن المجموعة أكثر من 300 حكم إداري موزعة على خمسة مجلدات، صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية في المملكة في قضايا وموضوعات تتعلق بالملكية الفكرية، وقد جرى تأييدها من محاكم الاستئناف الإدارية، لتشكل مرجعًا معرفيًا مهمًا في هذا المجال.
وأشار الديوان إلى أن مدوناته القضائية الرقمية تتيح كذلك مبادئ المحكمة الإدارية العليا والسوابق القضائية، إضافة إلى مجموعات الأحكام الإدارية بثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والصينية، بهدف تعزيز إتاحة المعرفة وتوسيع نطاق الاستفادة من المحتوى القضائي.