رئاسة الشؤون الدينية تعلن خطتها التشغيلية لحج 1447هـ لإثراء تجربة القاصدين

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية لموسم حج عام 1447هـ، التي تتضمن أكثر من (150) مبادرة نوعية إثرائية، و(10) مسارات إثرائية، وتقديم الخدمات الدينية بـ(60) لغة؛ بهدف تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال إعلانه الخطة التشغيلية لموسم الحج في مقر الرئاسة بمكة المكرمة اليوم، أن الخطة تضم أكثر من (150) مبادرة نوعية تُنفَّذ خلال الموسم؛ لإحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الدينية المقدمة للقاصدين.

وبيّن معاليه أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الخطة التشغيلية يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الدينية، انسجامًا مع مستهدفات عام الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتعزيزًا لتجربة القاصدين، مؤكدًا أن الخطة تعزز الوصول العالمي عبر (60) لغة، من خلال منظومة رقمية متقدمة وتقنيات حديثة تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وإيصال الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن الخطة التشغيلية لحج 1447هـ تنطلق من مرتكزات شرعية ومنهجية راسخة، وتهدف إلى إثراء تجربة القاصدين دينيًا ومعرفيًا، عبر منظومة متكاملة من البرامج النوعية، وتمثل امتدادًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الارتقاء بجودة الخدمات الدينية المقدمة لضيوف الرحمن.

من جهته استعرض المستشار العام برئاسة الشؤون الدينية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل البرامج التنفيذية للخطة، التي تشمل منظومة متكاملة من مبادرات الأئمة، والدروس العلمية، وإجابة السائلين، وحلقات القرآن الكريم؛ بما يسهم في نشر العلم الشرعي وتعزيز الهداية، مشيرًا إلى أن الخطة التشغيلية لحج 1447هـ تنطلق من رؤيةٍ إستراتيجية تُعزز إثراء تجربة القاصدين وتمكنهم من أداء عباداتهم في بيئة إيمانية متكاملة مدعومة بأحدث التقنيات.

وأوضح أن الخطة ترتكز على تحقيق الأهداف الإستراتيجية السبعة للرئاسة، عبر مسارين رئيسين يتمثلان في المبادرات الإثرائية النوعية، والأعمال التشغيلية الاعتيادية الموسمية التي تتطلب توسعًا أو تكثيفًا خلال موسم الحج؛ بما يسهم في إثراء تجربة القاصدين الدينية.

من ناحيته رحب المشرف على الإعلام والاتصال بالرئاسة الدكتور سالم بن علي عريجه بوسائل الإعلام، مثمنًا دورها المحوري في إبراز رسالة الحرمين الشريفين، ونقل مضامينها الوسطية السامية إلى العالم.

