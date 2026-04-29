“رئاسة الشؤون الدينية” تُطلق برنامج “تمكين تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها” بالحرمين الشريفين

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بالشراكة مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، برنامج “تمكين تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها”، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الأثر التعليمي للحلقات القرآنية وإثراء تجربة القاصدين علميًا ومعرفيًا.

وأوضحت الرئاسة أن البرنامج يُعد مسارًا تدريبيًا موجهًا لمعلمي اللغة العربية في الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام، يركّز على إكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في تعليم اللغة، بما يشمل مهارات الإملاء ومبادئ القراءة والكتابة، إلى جانب تعريفهم بأحدث النظريات والأساليب التعليمية في هذا المجال، بما يسهم في تطوير جودة التعليم المقدم للزوار والمعتمرين.

ويستهدف البرنامج تمكين المعلمين من المهارات العلمية التي تعزز قدرتهم على تعليم أساسيات اللغة العربية، وربط تعلمها بالانتفاع بالقرآن الكريم، إضافة إلى تقديم محتوى تدريبي وتعليمي مبسط، يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية داخل الحلقات القرآنية.

وتتضمن آلية التنفيذ تدريب المعلمين حضوريًا وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لتيسير العملية التعليمية خلال مواسم الحج والعمرة، إلى جانب تنفيذ البرنامج تحت إشراف إدارة الحلقات القرآنية بالمقارئ الإلكترونية، والاستفادة من المحتوى التعليمي المقدم من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مع ربط المستفيدين بالمنصات التعليمية الرقمية لاستكمال التدريب بعد انتهاء الموسم.

ويأتي البرنامج في إطار تعزيز الشراكة بين الرئاسة والمجمع، بما يسهم في تطوير السلاسل التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين ومنسوبي الرئاسة، والاستفادة من الخبرات والمحتوى العلمي المتخصص في تعليم اللغة العربية، كما يسهم البرنامج في تعزيز تعلم اللغة العربية لدى القاصدين، وتأهيل المعلمين لرفع مستوى تمكن الزوار من قراءة القرآن الكريم، إلى جانب بناء مسار تدريبي مستدام يمتد قبل مواسم الحج وأثناءها وبعدها، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية في الحرمين الشريفين.