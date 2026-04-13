رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025 الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع نظيره الإيراني أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لها أهمية قصوى.
وجاءت تصريحاتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض السيطرة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بعد انهيار المفاوضات.
وأضافت فون دير لاين: “استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ضرر بالغ. واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا”، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتابعت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط مع استمرار قصف لبنان.
كما أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق فيما بينها بشأن أسعار الطاقة في ظل ارتفاع فواتير الوقود الأحفوري بمقدار 22 مليار يورو (25.70 مليار دولار) منذ اندلاع حرب إيران.