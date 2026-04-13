رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ‌لاين، اليوم الاثنين، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لها أهمية قصوى.

وجاءت ⁠تصريحاتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض السيطرة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بعد ‌انهيار ⁠المفاوضات.

وأضافت فون دير لاين: “استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ضرر بالغ. ⁠واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى ⁠بالنسبة لنا”، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابعت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار ⁠في الشرق الأوسط مع استمرار قصف لبنان.

كما أضافت رئيسة المفوضية ‌الأوروبية أن ⁠الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق فيما بينها بشأن أسعار ‌الطاقة ⁠في ظل ارتفاع فواتير الوقود الأحفوري بمقدار ⁠22 مليار يورو (25.70 مليار دولار) ⁠منذ اندلاع حرب ⁠إيران.