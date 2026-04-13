Icon

رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٧ مساءً
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ‌لاين، اليوم الاثنين، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز لها أهمية قصوى.

وجاءت ⁠تصريحاتها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض السيطرة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بعد ‌انهيار ⁠المفاوضات.

قد يهمّك أيضاً
وأضافت فون دير لاين: “استمرار إغلاق مضيق هرمز يتسبب في ضرر بالغ. ⁠واستعادة حرية الملاحة فيه تعد ذات أهمية قصوى ⁠بالنسبة لنا”، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابعت أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار ⁠في الشرق الأوسط مع استمرار قصف لبنان.

كما أضافت رئيسة المفوضية ‌الأوروبية أن ⁠الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تنسق فيما بينها بشأن أسعار ‌الطاقة ⁠في ظل ارتفاع فواتير الوقود الأحفوري بمقدار ⁠22 مليار يورو (25.70 مليار دولار) ⁠منذ اندلاع حرب ⁠إيران.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز
العالم

القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام...

العالم
مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق هرمز قبل انتهاء مهلة ترامب
العالم

مجلس الأمن يصوّت على نص لتأمين مضيق...

العالم
المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز
العالم

المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة...

العالم
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
العالم

المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق...

العالم
سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران
العالم

سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة...

العالم
الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم
العالم

الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية...

العالم