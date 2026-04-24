رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة

الجمعة ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ مساءً
رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة
المواطن - واس

وصل إلى جدة اليوم فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد بن عبدالعزيز البركة، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

