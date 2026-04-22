رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة

وصل إلى جدة اليوم، فخامة الرئيس غي بارميلان رئيس الاتحاد السويسري.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن بن أركان الداود، وسفيرة سويسرا لدى المملكة السيدة ياسمين شاتيلا، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.