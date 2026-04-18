بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز Icon إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان Icon رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار Icon إيران تعلن إعادة فرض القيود على مضيق هرمز Icon خلال أسبوع.. ضبط 14487 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف  Icon الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من تركيا Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مدينة أنقرة التركية Icon مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار قوي في ألمانيا Icon المركزي الروسي يُخَفِّض أسعار الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل Icon مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” في باكستان Icon

رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠١ مساءً
رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار
المواطن - فريق التحرير

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجدداً إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف في منشور على منصة “اكس”: “مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً”، مضيفاً أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس “مسار محدد” و”بموافقة إيران”.

وكانت طهران قد أعلنت أمس الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز “بالكامل” خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه “في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن ذلك سيتم “عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية”.

من جهته أوضح التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن مسؤول عسكري أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز “يبقى محظوراً”.

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس-الجمعة، ولمدة عشرة أيام.

مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة مفاوضات جديدة في وقت لاحق
العالم

مقترح باكستاني.. الولايات المتحدة وإيران تعقدان جولة...

العالم
البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان
العالم

البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية...

العالم
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
العالم

الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا...

العالم
المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد إغلاق مضيق هرمز
العالم

المنظمة البحرية الدولية: لا يحق لأي بلد...

العالم
ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت أسلحة لإيران
العالم

ترامب: الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرسلت...

العالم
المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق هرمز يتعارض مع قواعد القانون الدولي
العالم

المنظمة البحرية الدولية: أي تحرك لإغلاق مضيق...

العالم
الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل خطير وغير مسؤول
العالم

الصين: أي حصار أمريكي لمضيق هرمز عمل...

العالم
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
العالم

الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق...

العالم