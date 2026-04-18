رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجدداً إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.
وقال قاليباف في منشور على منصة “اكس”: “مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً”، مضيفاً أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس “مسار محدد” و”بموافقة إيران”.
وكانت طهران قد أعلنت أمس الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز “بالكامل” خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه “في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن ذلك سيتم “عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية”.
من جهته أوضح التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن مسؤول عسكري أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز “يبقى محظوراً”.
ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس-الجمعة، ولمدة عشرة أيام.