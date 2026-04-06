رئيس المالديف يزور المسجد النبوي

زار فخامة الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق له المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، نائب الرئيس التنفيذي للعناية بشؤون المسجد النبوي المهندس تركي بن عبدالعزيز البنيان، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.