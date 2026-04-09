رئيس الوزراء البريطاني يغادر جدة

غادر جدة اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا السيد كير ستارمر.
وكان في وداع رئيس الوزراء البريطاني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.