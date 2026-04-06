Icon

هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران Icon #يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة Icon حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل فخامة الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف إلى المدينة المنورة، اليوم، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلّى الله عليه وسلّم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

