رئيس لبنان: على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال للمفاوضات

قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات.
وأضاف عون، خلال لقائه اليوم مع وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير”على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات”.
وشدّد عون على أنه إذا “اعتقدت إسرائيل أنها من خلال الانتهاكات وتدمير القرى الحدودية، بإمكانها الحصول على الأمن، فهي مخطئة، لأنها جربت ذلك قبلا دون نتيجة”، مشيراً إلى أن ” الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحمي الحدود هو عندما تكون الدولة اللبنانية بكامل قوتها موجودة في كامل الجنوب وحتى الحدود الدولية”.
وتابع عون، “في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام”.
وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأمريكي الذي صدر على إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون “إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبلا 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاق، لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات”.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل 16 أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ثمّ أعلن في 23 أبريل الحالي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع.