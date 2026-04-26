رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس يدعو لإنهاء التفاوض مع إيران واستئناف الحرب

بعد تعثر مفاوضات باكستان، دعا رئيس لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، السيناتور روجر ويكر، إلى وقف المفاوضات مع إيران والانتقال إلى الخيار العسكري، معتبراً أن الدبلوماسية لم تعد قادرة على تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

جاءت تصريحات ويكر في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة “إكس” قال فيها نصاً: “انتهى وقت التفاوض مع نظام إيران.. لا يمكن أبداً الوثوق في المتشددين الذين خلفوا خامنئي للالتزام بأي وعد أو اتفاق.. يجب على القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يوجه قادته العسكريين المهرة لاستكمال تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران والقضاء على أي بقايا أخيرة من برنامجها النووي.. هذا هو السبيل الوحيد لضمان استقرار دائم في المنطقة”.

تأتي هذه التصريحات في توقيت حساس عقب تعثر المساعي الدبلوماسية التي استضافتها باكستان بهدف فتح قناة تفاوض غير مباشرة بين واشنطن وطهران، حيث ألغت الإدارة الأميركية لاحقاً زيارة وفد تفاوضي كان مقرراً توجهه إلى إسلام آباد، وسط خلافات عميقة حول البرنامج النووي الإيراني وترتيبات أمن مضيق هرمز.

وأشارت تقارير إلى أن غياب تقدم ملموس في هذه المحادثات عزز الشكوك داخل دوائر صنع القرار الأميركي بشأن جدوى استمرار المسار التفاوضي.

يرى مراقبون أن موقف ويكر يعكس اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس الأميركي يدعو إلى الانتقال من الضغط الدبلوماسي إلى الردع العسكري، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وفشل جهود الوساطة في تحقيق اختراق سياسي.

وتبرز تصريحات رئيس لجنة القوات المسلحة باعتبارها مؤشراً على تزايد الضغوط السياسية على البيت الأبيض لإعادة تقييم استراتيجية التعامل مع إيران في المرحلة المقبلة.