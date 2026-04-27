رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي

الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي
المواطن - واس

زار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

