وزير خارجية البحرين: مصداقية مجلس الأمن وضعت اليوم على المحك Icon مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع قرار عربي بشأن مضيق هرمز Icon رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا Icon تنظيم الإعلام: استدعاء القائمين على محتوى بودكاست "قطو الشوارع" Icon الأرصاد: لا دلائل على صيف مبكر في السعودية Icon بريطانيا تهدد بوقف التأشيرات لـ19 دولة Icon وظائف شاغرة في مركز الالتزام البيئي Icon مسؤول أمني باكستاني: سنصطف مع السعودية حال تصاعد النزاع في الشرق الأوسط Icon استهداف مبنى لإحدى الشركات بصاروخ باليستي إيراني في الشارقة ‏وإصابة مقيمين Icon ترامب: حضارة بأكملها ستندثر الليلة ولن تعود أبدًا Icon

ثمن ضبط النفس الذي أبدته المملكة إزاء موجات الهجوم الإيراني

رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا

الثلاثاء ٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٣ مساءً
رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا
المواطن - فريق التحرير

جدد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، تأكيد بلاده بالوقوف مع السعودية في مواجهة الهجمات الإيرانية المستمرة ضد المملكة، التي تعهدت في وقت سابق بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.

وقال رئيس وزراء باكستان عبر حسابه في إكس: “اتصلت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأكدت له تضامننا الكامل والثابت ونقلتُ إليه تضامن باكستان الراسخ مع المملكة، وأننا نقف صفاً واحداً مع إخواننا وأخواتنا السعوديين. وأثنيتُ على ضبط النفس الذي أبدته المملكة”.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

الأرصاد: لا دلائل على صيف مبكر في السعودية

الأرصاد: لا دلائل على صيف مبكر في السعودية

باكستان: سنصطف مع المملكة

وكان مسؤول أمني باكستاني قد أكد أن بلاده ستصطف مع السعودية بموجب اتفاقية الدفاع إذا تصاعد النزاع في المنطقة.

وأضاف : “أن صبر السعودية وتعقلها رغم استفزاز إيران هو ما أبقى باب الوساطة مفتوحا حتى الآن”.

وجددت باكستان إجراء مباحثاتها مع السعودية بشأن تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، في الوقت الذي دخلت الحرب بين أميركا وإيران منعطفا حاسما مع موعد انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني الذي زار السعودية يوم 13 مارس المنصرم، إذ جاءت زيارته عقب يوم واحد من حديث أجراه مع مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، حول تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

قبل ذلك، ناقش الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الاعتداءات الإيرانية على السعودية، في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي “لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة”.

 

السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر المتوقع إلى 79.9 عامًا
السعودية

السعودية تُحقق تقدمًا نوعيًا في متوسط العمر...

السعودية
السعودية و7 دول يدينون قرار إجازة إسرائيل فرض الإعدام بالضفة الغربية
أخبار رئيسية

السعودية و7 دول يدينون قرار إجازة إسرائيل...

أخبار رئيسية
الأرصاد: لا دلائل على صيف مبكر في السعودية
السعودية

الأرصاد: لا دلائل على صيف مبكر في...

السعودية
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الروسي
السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في...

السعودية
تفجير خط أنابيب غاز يعطل الإمدادات جنوب غرب باكستان
العالم

تفجير خط أنابيب غاز يعطل الإمدادات جنوب...

العالم
السعودية تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع لمستشفى في السودان
أخبار رئيسية

السعودية تدين وتستنكر استهداف قوات الدعم السريع...

أخبار رئيسية
ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع الرئيس الروسي
أخبار رئيسية

ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة...

أخبار رئيسية
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
آخر الاخبار

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ83 لإغاثة الشعب...

آخر الاخبار