رئيس وزراء باكستان: أكدت للأمير محمد بن سلمان أننا مع السعودية صفًا واحدًا

جدد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، تأكيد بلاده بالوقوف مع السعودية في مواجهة الهجمات الإيرانية المستمرة ضد المملكة، التي تعهدت في وقت سابق بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران.

وقال رئيس وزراء باكستان عبر حسابه في إكس: “اتصلت بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأكدت له تضامننا الكامل والثابت ونقلتُ إليه تضامن باكستان الراسخ مع المملكة، وأننا نقف صفاً واحداً مع إخواننا وأخواتنا السعوديين. وأثنيتُ على ضبط النفس الذي أبدته المملكة”.

وكان مسؤول أمني باكستاني قد أكد أن بلاده ستصطف مع السعودية بموجب اتفاقية الدفاع إذا تصاعد النزاع في المنطقة.

وأضاف : “أن صبر السعودية وتعقلها رغم استفزاز إيران هو ما أبقى باب الوساطة مفتوحا حتى الآن”.

وجددت باكستان إجراء مباحثاتها مع السعودية بشأن تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، في الوقت الذي دخلت الحرب بين أميركا وإيران منعطفا حاسما مع موعد انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني الذي زار السعودية يوم 13 مارس المنصرم، إذ جاءت زيارته عقب يوم واحد من حديث أجراه مع مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني، حول تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

قبل ذلك، ناقش الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الاعتداءات الإيرانية على السعودية، في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين البلدين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي “لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة”.