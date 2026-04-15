رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة

وصل إلى جدة اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له.
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ونائب أمين جدة المهندس على القرني، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.