رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن مواعيد الجولات 33 – 30 وجدولة المباريات المؤجلة

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ممثلةً في إدارة المسابقات، جدول مباريات الجولات الثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، إضافة إلى تحديد مواعيد عدد من المباريات التي تأثرت بإعادة جدولة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وذلك في ضوء مشاركة الأندية السعودية في الاستحقاقات القارية.

وأوضحت الرابطة أن جدولة المباريات جاءت بعد دراسة السيناريوهات المتاحة وبالتنسيق مع الأندية المعنية، وبما يحقق دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية، والالتزام في الوقت ذاته بالمعايير التنظيمية التي تضمن عدالة المنافسة وتوازن الرزنامة لجميع الأندية، مع مراعاة متطلبات فترات الراحة المعتمدة.

ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الرزنامة الآسيوية، وفيما يخص المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، فقد تقرر إقامة مباراة الخليج والهلال يوم 5 مايو 2026، كما تقرر إقامة مباراة الأهلي والفتح يوم 6 مايو 2026، وذلك ضمن مجريات الجولة الحادية والثلاثين.

أما مباراة الشباب والاتحاد المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين، فقد تقرر إقامتها يوم 17 مايو 2026، وذلك ارتباطًا بترتيبات جدولة مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الثالثة والثلاثين، والتي تقرر تقديم موعدها لتقام بتاريخ 7 مايو 2026، وبما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى لفترات الراحة.

وفي حال عدم تأهل نادي النصر، ستعاد مباراة الشباب والنصر إلى موعدها الأصلي بتاريخ 17 مايو ضمن الجولة الثالثة والثلاثين، كما ستُقام مباراة الشباب والاتحاد وفق موعدها البديل المعتمد مسبقًا بتاريخ 7 مايو 2026.

كما ستقام جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” التي تُلعب في مدينة جدة لناديي الأهلي والاتحاد خلال الفترة من 3 مايو وحتى 10 مايو على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتؤكد رابطة الدوري السعودي للمحترفين حرصها الدائم على التنسيق المستمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وتطبيق أفضل ممارسات التنظيم التي توازن بين متطلبات الرزنامة المحلية والمشاركات الخارجية، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الجماهيري والفني لدوري روشن السعودي وتعزيز مكانته.