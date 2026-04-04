Icon

التعشير يحيي مزارع الورد الطائفي ويعكس إرثًا زراعيًّا وثقافيًّا متجددًا Icon مستشفى الملك فهد بالباحة يُدخل تقنية متقدمة لعلاج أمراض المفاصل Icon تنسيق روسي صيني لخفض التصعيد في الشرق الأوسط Icon الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية في دوري روشن Icon مواجهة الرياض والشباب تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على بدر الجنوب Icon ضبط مخالفين لعبور الأودية أثناء جريانها في عسير Icon أمطار على منطقة نجران حتى الثانية صباحًا Icon 15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بالسودان

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- استهداف قوات الدعم السريع مستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، الذي خلف خسائر جسيمة في الأرواح.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي الشنيع، الذي يعد انتهاكًا خطيرًا لكل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددًا على ضرورة الامتثال لمضامين “إعلان جدة”، والقوانين الدولية ذات الصلة، بشأن حماية المدنيين والمرافق المدنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

