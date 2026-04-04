رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بالسودان

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- استهداف قوات الدعم السريع مستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، الذي خلف خسائر جسيمة في الأرواح.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي الشنيع، الذي يعد انتهاكًا خطيرًا لكل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددًا على ضرورة الامتثال لمضامين “إعلان جدة”، والقوانين الدولية ذات الصلة، بشأن حماية المدنيين والمرافق المدنية.