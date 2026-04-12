رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني الإجرامي على الكويت

أدانَت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ إيران ووكلائها وجماعاتها، عددًا من المُنشآت الحيويّة بدولة الكويت.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية، التي تنتهكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوّض مساعيَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدَّد فضيلته على التضامن الكامل مع دولة الكويت، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في كلِّ ما تتّخِذه من إجراءاتٍ تحفَظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.