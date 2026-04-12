جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات Icon

بعد استهداف منشآت حيوية

رابطة العالم الإسلامي تُدين العدوان الإيراني الإجرامي على الكويت

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانَت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- استهدافَ إيران ووكلائها وجماعاتها، عددًا من المُنشآت الحيويّة بدولة الكويت.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية، التي تنتهكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوّض مساعيَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بالسودان

رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف الدعم السريع لمستشفى مدينة الجبلين بالسودان

رابطة العالم الإسلامي تُدين سنَّ قانون عقوبة الإعدام بالضّفّة الغربيّة المُحتلّة

رابطة العالم الإسلامي تُدين سنَّ قانون عقوبة الإعدام بالضّفّة الغربيّة المُحتلّة

وشدَّد فضيلته على التضامن الكامل مع دولة الكويت، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في كلِّ ما تتّخِذه من إجراءاتٍ تحفَظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.

 

 

