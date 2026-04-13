رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب

ذكرت صحيفة “شرق”، اليوم الاثنين، نقلا عن رابطة شركات الطيران الإيرانية، أن 60 طائرة ركاب في إيران أصبحت خارج الخدمة عقب الهجمات الإسرائيلية – الأمريكية.

60 طائرة ركاب خارج الخدمة

وأفادت صحيفة شرق، نقلا عن الرابطة، بأنه تم استهداف 7 مطارات في عمليات قصف خلال الحرب. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرات قد دُمرت أم تضررت.

وأضافت أنه تم تسجيل أكبر الأضرار في مطار مهرآباد في طهران، وكذلك في مدينة تبريز الكبرى الواقعة شمال غربي البلاد، وفي مدينة كاشان الصحراوية التي تُعد وجهة سياحية شهيرة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأشارت الرابطة إلى أن شركتي الطيران ماهان إير وإيران إير قد تضررتا بشكل خاص.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن المفاوضات بشأن إنهاء الحرب فشلت في البداية مطلع الأسبوع.