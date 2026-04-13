Icon

رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب Icon جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين Icon الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447 Icon الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس Icon الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة Icon بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض Icon بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج Icon فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي Icon أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ذكرت صحيفة “شرق”، اليوم الاثنين، نقلا عن رابطة شركات الطيران الإيرانية، أن 60 طائرة ركاب في إيران أصبحت خارج الخدمة عقب الهجمات الإسرائيلية – الأمريكية.

60 طائرة ركاب خارج الخدمة

وأفادت صحيفة شرق، نقلا عن الرابطة، بأنه تم استهداف 7 مطارات في عمليات قصف خلال الحرب. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرات قد دُمرت أم تضررت.

وأضافت أنه تم تسجيل أكبر الأضرار في مطار مهرآباد في طهران، وكذلك في مدينة تبريز الكبرى الواقعة شمال غربي البلاد، وفي مدينة كاشان الصحراوية التي تُعد وجهة سياحية شهيرة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأشارت الرابطة إلى أن شركتي الطيران ماهان إير وإيران إير قد تضررتا بشكل خاص.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن المفاوضات بشأن إنهاء الحرب فشلت في البداية مطلع الأسبوع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

