رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447 الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءًا من اليوم.. أمن الطرق يباشر إجراءات منع دخول العاصمة المقدسة باستثناء حاملي التصاريح الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفتح باب الاستثمار في حقوق تسمية خمس محطات لقطار الرياض بدء إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين في موسم الحج فلكية جدة: بدأ أسبوع السماء المظلمة العالمي 2026 للتوعية بمخاطر التلوث الضوئي أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
ذكرت صحيفة “شرق”، اليوم الاثنين، نقلا عن رابطة شركات الطيران الإيرانية، أن 60 طائرة ركاب في إيران أصبحت خارج الخدمة عقب الهجمات الإسرائيلية – الأمريكية.
وأفادت صحيفة شرق، نقلا عن الرابطة، بأنه تم استهداف 7 مطارات في عمليات قصف خلال الحرب. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرات قد دُمرت أم تضررت.
وأضافت أنه تم تسجيل أكبر الأضرار في مطار مهرآباد في طهران، وكذلك في مدينة تبريز الكبرى الواقعة شمال غربي البلاد، وفي مدينة كاشان الصحراوية التي تُعد وجهة سياحية شهيرة.
وأشارت الرابطة إلى أن شركتي الطيران ماهان إير وإيران إير قد تضررتا بشكل خاص.
واتفقت الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن المفاوضات بشأن إنهاء الحرب فشلت في البداية مطلع الأسبوع.