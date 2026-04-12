راكان بن سلمان يستقبل مدير فرع الزراعة بالرياض ويطّلع على مشروعات الاستدامة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور.

واستمع سموه إلى إيجاز عن مشروعات الوزارة ومبادرات فرعها في المحافظة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب استعراض أبرز البرامج البيئية والزراعية، وتعزيز الاستدامة في الدرعية.

حضر الاستقبال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدرعية إبراهيم بن ناصر العبيد.