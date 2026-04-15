راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مكتبه بالمحافظة اليوم، معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال بحث التكامل في تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، واستعراض المبادرات والمشروعات السياحية التي تسهم في دعم المجتمع المحلي إلى جانب تعزيز مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية.
وأكد سمو محافظ الدرعية تعزيز الجهود المشتركة مع وزارة السياحة، بما يسهم في تطوير التجارب السياحية، وإبراز الإرث التاريخي والثقافي للمحافظة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يقودها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأعرب سموه عن شكره لمعالي الخطيب على دعم الوزارة المتواصل لمشروعات الدرعية، مؤكدًا أن هذا يسهم في تسريع وتيرة التنمية السياحية وتعزيز مكانة المحافظة ضمن أبرز الوجهات العالمية.
من جانبه، أكد معالي وزير السياحة أن الدرعية تمثل إحدى الركائز الرئيسة في منظومة السياحة الوطنية، لما تمتلكه من عمق تاريخي وثقافي، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تسهم في تقديم تجارب سياحية نوعية تعزز من جاذبية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب معاليه في ختام الاستقبال عن شكره وتقديره للأمير راكان بن سلمان على ما يوليه من اهتمام ومتابعة مباشرة لمشروعات الدرعية، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل رافدًا رئيسًا لتعزيز جاذبية المحافظة سياحيًا وترسيخ حضورها على خارطة الوجهات العالمية.