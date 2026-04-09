الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ مساءً
ربيع أجا.. خضرة ومياه تعيد تشكيل جمال الطبيعة في حائل
المواطن - واس

اكتست جبال أجا بمنطقة حائل حلةً خضراء زاهية، عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، في مشهد طبيعي يعكس ثراء البيئة وتنوعها، ويبرز ما تحظى به المنطقة من مقومات سياحية وطبيعية فريدة.
ورُصد امتداد الغطاء النباتي في الشعاب والأودية، حيث انتشرت الأعشاب الموسمية والنباتات البرية، مشكلةً لوحات بصرية متناسقة مع التكوينات الصخرية المميزة للجبال، فيما أسهمت مياه الأمطار في تغذية التربة وتعزيز نمو الغطاء النباتي في مواقع متعددة.
وشكلت الأمطار واحات طبيعية وبرك مائية بين ثنايا الجبال، تحيط بها أشجار النخيل والنباتات المحلية، ما أضفى جمالًا إضافيًا على المكان، وعكس صورة بيئية متكاملة تجمع الماء والخضرة والتضاريس الجبلية.
وتُعد جبال أجا من أبرز المعالم الطبيعية في حائل، إذ تتميز بتنوع تضاريسها وبيئاتها، ما يجعلها وجهةً مفضلة للمتنزهين ومحبي الطبيعة، خاصة خلال موسم الربيع الذي يشهد اعتدال الأجواء وازدهار الغطاء النباتي.
ويُسهم هذا المشهد الطبيعي المتجدد في تعزيز جاذبية المنطقة سياحيًا، ويدعم جهود تنمية السياحة البيئية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إبراز المقومات الطبيعية للمناطق، وتحقيق الاستدامة البيئية.

