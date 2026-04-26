رحلات المنطاد في العُلا.. تجربة تتجاوز الترفيه إلى استكشاف الطبيعة

منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تُعلن جاهزيتها لموسم حج 1447 قوات أمن الحج تضبط 3 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن والسنة لدول أفريقيا رئيس لجنة القوات المسلحة بالكونغرس يدعو لإنهاء التفاوض مع إيران واستئناف الحرب ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الموارد البشرية: نعزز تكامل سوق العمل والتنمية الاجتماعية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 طيران ناس يبدأ عملياته التشغيلية لموسم الحج لعام 1447هـ القصاص من مواطن.. أنهى حياة مواطنة بسكب مادة حارقة على جسدها موسم “الكنّة” في جازان.. وفرة الأسماك تُنعش الأسواق وتُعزّز مهنة الصيد البلديات والإسكان تعتمد مسمى “التاجر المتنقل” ضمن اشتراطات محدثة تعزز المشهد الحضري
تُقدّم محافظة العُلا تجربةً سياحية فريدة عبر رحلات المناطيد، التي تمنح الزوار فرصة التحليق في أجواء هادئة تكشف ملامح المكان من منظورٍ مختلف، حيث تتجلّى الطبيعة بتفاصيلها الثرية، ويُعاد اكتشاف التاريخ من ارتفاعاتٍ تفتح أفقًا بصريًا واسعًا.
وتنطلق الرحلات في ساعات الفجر الأولى، تزامنًا مع شروق الشمس، حين تتدرّج الألوان على امتداد المشهد الطبيعي، وتنعكس أشعتها على التكوينات الصخرية والهضاب، في لوحةٍ بصرية تُبرز تنوّع تضاريس العُلا وفرادتها.
ومن نوافذ المنطاد، تتكشّف معالم بارزة، من بينها موقع الحِجر، أول موقع سعودي مُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب تشكيلاتٍ صخرية شاهقة وأوديةٍ ممتدة، تعكس إرثًا حضاريًا يمتد عبر حضاراتٍ متعاقبة، ويُجسّد عمق الارتباط بين الإنسان والمكان.
وتُعد هذه التجربة من أبرز الأنشطة السياحية في العُلا، إذ تجمع بين الاستكشاف البصري والهدوء، وتُسهم في إبراز المقومات الطبيعية والثقافية للمحافظة بوصفها وجهةً جاذبةً لسياحة المغامرات والأنشطة الجوية.
وتندرج رحلات المناطيد ضمن برامج تقويم فعاليات “لحظات العُلا”، الذي يقدّم باقةً متنوعة من التجارب الثقافية والترفيهية والرياضية، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني: www.experiencealula.com.