رسميًا.. أبها يفوز على الطائي ويصعد لدوري روشن الموسم المقبل

حسم نادي أبها صعوده رسمياً إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”، عقب فوزه على مضيّفه الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.
وافتتح حمود الشمري التسجيل مبكراً عند الدقيقة الخامسة بتسديدة متقنة، قبل أن يعزز النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني بهدف ثانٍ في الدقيقة الـ47، مؤكداً تفوق فريقه.
وفي الدقائق الأخيرة، قلّص الطائي الفارق عبر حمد الشمري عند الدقيقة الـ88. وبهذا الانتصار، رفع أبها رصيده إلى 74 نقطة، ليحسم الصعود قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، متربعاً على الصدارة عن جدارة واستحقاق.