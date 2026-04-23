رصد الصرد المقنّع في منطقة الحدود الشمالية

في مشهدٍ يعكس التنوع الحيوي الذي تزخر به البيئات الطبيعية في المملكة، تم توثيق ظهور طائر الصرد المقنّع “Masked Shrike” في منطقة الحدود الشمالية، في رصدٍ يُعد من المشاهدات اللافتة للمهتمين بعالم الطيور والحياة الفطرية في شمال المملكة.

ويُعرف الصرد المقنّع بجماله اللافت وحجمه الصغير نسبيًا، إذ يتميز بقناع أسود واضح يمتد حول العينين، مع تدرجات رمادية ناعمة على الرأس والظهر، وريش أبيض في الأجزاء السفلية، ما يجعله من الطيور المميزة بصريًا بين أنواع الصرد المختلفة.

وينتمي هذا الطائر إلى فصيلة الصرديات، التي تشتهر بسلوكها الفريد في الصيد، إذ تعتمد على التقاط الحشرات والزواحف الصغيرة من المناطق المفتوحة والشجيرات المتناثرة.



ويُعد تسجيل هذا النوع في منطقة الحدود الشمالية مؤشرًا على أهمية المنطقة بصفتها ممرًا موسميًا للعديد من الطيور المهاجرة، خاصة خلال فترات التنقل بين مواطن التكاثر الصيفية ومناطق الشتاء الأكثر دفئًا، كما توفر البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية في شمال المملكة محطات استراحة مناسبة للعديد من الأنواع النادرة والمميزة.

وأشار عدد من المهتمين برصد الطيور إلى أن ظهور الصرد المقنّع في هذه المنطقة يبرز القيمة البيئية للمناطق الشمالية.

ويحظى طائر الصرد المقنّع باهتمام واسع بين هواة التصوير ومراقبة الطيور، نظرًا لسلوكه الحذر ومظهره الأنيق، ما يجعل رصده حدثًا مميزًا يضيف إلى سجل المشاهدات الطبيعية في منطقة الحدود الشمالية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة متنامية للمهتمين بالحياة الفطرية والطيور المهاجرة.