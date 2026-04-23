Icon

لقطات لهطول أمطار الخير على عسير Icon ضمك يكسب الأخدود ويعزّز حظوظه في البقاء Icon الجيش السوداني يعلن تحرير منطقة مقجة بالنيل الأزرق بشكل كامل Icon خلفًا لهيرفي رينارد.. جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب السعودي الأول Icon رصد الصرد المقنّع في منطقة الحدود الشمالية Icon بعد 13 ساعة متواصلة.. نجاح عملية فصل التوأم الفلبيني “كليا وموريس آن” في السعودية Icon الكويت: فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارًا من اليوم Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بـ183 مليار دولار Icon الشباب يخسر أمام الريان في نهائي دوري أبطال الخليج للأندية Icon بحضور رئيس الاتحاد السويسري.. انطلاق اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رصد الصرد المقنّع في منطقة الحدود الشمالية

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - واس

في مشهدٍ يعكس التنوع الحيوي الذي تزخر به البيئات الطبيعية في المملكة، تم توثيق ظهور طائر الصرد المقنّع “Masked Shrike” في منطقة الحدود الشمالية، في رصدٍ يُعد من المشاهدات اللافتة للمهتمين بعالم الطيور والحياة الفطرية في شمال المملكة.
ويُعرف الصرد المقنّع بجماله اللافت وحجمه الصغير نسبيًا، إذ يتميز بقناع أسود واضح يمتد حول العينين، مع تدرجات رمادية ناعمة على الرأس والظهر، وريش أبيض في الأجزاء السفلية، ما يجعله من الطيور المميزة بصريًا بين أنواع الصرد المختلفة.
وينتمي هذا الطائر إلى فصيلة الصرديات، التي تشتهر بسلوكها الفريد في الصيد، إذ تعتمد على التقاط الحشرات والزواحف الصغيرة من المناطق المفتوحة والشجيرات المتناثرة.


ويُعد تسجيل هذا النوع في منطقة الحدود الشمالية مؤشرًا على أهمية المنطقة بصفتها ممرًا موسميًا للعديد من الطيور المهاجرة، خاصة خلال فترات التنقل بين مواطن التكاثر الصيفية ومناطق الشتاء الأكثر دفئًا، كما توفر البيئات الصحراوية وشبه الصحراوية في شمال المملكة محطات استراحة مناسبة للعديد من الأنواع النادرة والمميزة.
وأشار عدد من المهتمين برصد الطيور إلى أن ظهور الصرد المقنّع في هذه المنطقة يبرز القيمة البيئية للمناطق الشمالية.
ويحظى طائر الصرد المقنّع باهتمام واسع بين هواة التصوير ومراقبة الطيور، نظرًا لسلوكه الحذر ومظهره الأنيق، ما يجعل رصده حدثًا مميزًا يضيف إلى سجل المشاهدات الطبيعية في منطقة الحدود الشمالية، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة وجهة متنامية للمهتمين بالحياة الفطرية والطيور المهاجرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

