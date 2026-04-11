رصد حوت أزرق قبالة سواحل الأرجنتين.. أضخم كائن حي على الإطلاق

في مياه مقاطعة تشوبوت الجنوبية بالأرجنتين، رصد دعاة حماية البيئة أدلة نادرة على وجود حوت أزرق خلال رحلة استكشافية للتعرف على الحيتان الحدباء وحيتان سي، وفقاً لصحيفة بوينس آيرس تايمز.

تعد هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا النوع داخل متنزه باتاغونيا أزول الإقليمي.

وفقاً لما نشره موقع Yahoo، سجلت الحيتان الزرقاء في مناطق أخرى من الأرجنتين، ولكن ليس بشكل متكرر، لذا فوجئ فريق حماية البيئة بالحوت الأزرق الضخم.

أكبر حيوان حي على الأرض

وقال توماس تامانيو، عالم الأحياء الذي كان على متن السفينة أثناء الرصد، لصحيفة “بوينس آيرس تايمز”: “صادفنا هذا الحوت وهو يطفو على السطح، لكن هذا الحوت كان مختلفاً – كان عملاقاً، أكبر بكثير من أي حوت رأيناه من قبل”.

وأوضح قائلاً: “اقتربنا قليلاً، بحذر، لنرى ما هو، ووجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام حوت أزرق”. لحسن الحظ، تمكّنا من الاقتراب منه بشكل معقول والتقاط بعض الصور الجيدة.

يعد الحوت الأزرق أكبر حيوان على وجه الأرض، وهو مصنف ضمن الأنواع المُهدّدة بالانقراض. يعيش في جميع المحيطات باستثناء المحيط المتجمد الشمالي، ويواجه تهديدات من صيد الحيتان والقوارب ومعدات الصيد.

أكد مسؤولون في الأرجنتين أن هذه المشاهدة تشكل إنجازاً هاماً لحماية البيئة البحرية والتنوّع البيولوجي في المنطقة، بفضل الجهود التي تبذلها المنظمات المحلية.