رصد 7 بقع شمسية من سماء عرعر

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ مساءً
المواطن - واس

رُصدت مساء اليوم من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية سبعُ بقعٍ شمسيةٍ واضحة على قرص الشمس، في مشهدٍ يعكس تصاعد النشاط الشمسي خلال هذه المرحلة.

ويُعد ظهور هذا العدد من البقع مؤشرًا على ارتفاع مستوى النشاط الشمسي ضمن الدورة الشمسية الخامسة والعشرين، حيث تُعرف البقع الشمسية بأنها مناطق داكنة نسبيًا وأقل حرارة من محيطها، تنشأ نتيجة اضطرابات قوية في المجال المغناطيسي للشمس.

وترتبط زيادة عدد البقع الشمسية بارتفاع احتمالية حدوث التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، التي قد تُسبب عواصف جيومغناطيسية عند وصولها إلى الأرض، مما قد يؤثر في طبقات الغلاف الجوي العليا، ويسبب اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الاصطناعية.

