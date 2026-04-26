روسيا تطلق مركبة الشحن “بروغريس” إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية “روس كوسموس” أن مركبة الشحن الفضائية “بروغريس إم إس-24” وصلت إلى المدار المحدد لها بنجاح، بعد انفصالها عن صاروخ “سويوز-2.1 آ” الحامل.

وأشارت المؤسسة إلى أن المركبة تتجه إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث من المتوقع أن تستغرق الرحلة نحو 49.5 ساعة، على أن تلتحم المركبة بوحدة “زفيزدا” في الجزء الروسي من المحطة الدولية فجر الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

ويبلغ وزن مركبة “بروغريس” 7.4 أطنان، وتضم شحنة تصل إلى نحو 2.5 طن، بما فيها الوقود لتزويد المحطة الفضائية الدولية ومياه الشرب والأكسجين ومعدات مختلفة.