رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏