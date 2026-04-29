رياح نشطة على منطقة تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من هبوب رياح نشطة على الوجه، وأملج، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏