رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة على المنطقة الشرقية، تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة، وتشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والنعيرية، وقرية العليا، والخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، العديد، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مما تتسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية (3-5) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة وارتفاع موج البحر في المناطق الساحلية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تستمرّ- بمشيئة الله- إلى الساعة الـ 7 مساءً.