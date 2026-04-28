رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وعواصف ترابية على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1) كلم أو أقل.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة مساءً.