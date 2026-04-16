رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 39

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.
وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (39) درجة مئوية، والصغرى (29) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 65%.
ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات حالة الطقس.