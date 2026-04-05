“زاتكا” تتيح “الترانزيت” دون اشتراط ضمان بنكي ودون لوحات النقل

الأحد ٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” (#زاتكا) عن إتاحة ممارسة نشاط النقل بالعبور (الترانزيت) دون اشتراط تقديم ضمان بنكي، وذلك خلال المرحلة الحالية، التي تسعى فيها الهيئة إلى تعزيز مرونة إجراءات العمل في منظومة التخليص الجمركي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة.

ويأتي هذا الإجراء دعمًا لانسيابية حركة التجارة خلال المرحلة الحالية، وتمكين تدفق السلع والبضائع بكفاءة عالية، بما يسهم في تعزيز مرونة العمليات اللوجستية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الجمركية في مختلف الظروف.

كما أتاحت الهيئة للناقلين إمكانية النقل بنظام العبور (الترانزيت الداخلي) بين المنافذ الجوية والبحرية في المملكة دون اشتراط إصدار لوحات ترانزيت معدنية، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات التشغيلية، وتعزيز كفاءة إجراءات النقل بالعبور بين المنافذ الجوية والبحرية في المملكة، بما يدعم انسيابية حركة النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطوير ممكنات القطاع اللوجستي، وتيسير إجراءات المستفيدين، بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعت “زاتكا” الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو البريد الإلكتروني([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

