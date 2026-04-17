زراعة التوت.. مبادرات منزلية تنمو نحو اقتصاد أسري مستدام بالشمالية

الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٧ مساءً
المواطن - واس

تشهد منطقة الحدود الشمالية تناميًا في المبادرات المنزلية لزراعة التوت، في توجه يعكس وعيًا متزايدًا لدى المواطنين بأهمية استثمار المساحات المنزلية في إنتاج محاصيل غذائية تدعم الاقتصاد الأسري وتعزز مفاهيم الاستدامة.

وتُعد زراعة التوت من الخيارات الزراعية الملائمة للبيئة المحلية، لما تتميز به من سهولة في العناية وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية في المنطقة، عند توفير الري والعناية المناسبة، إلى جانب إنتاجها الغزير وقيمتها الغذائية المرتفعة.

وأوضح مهتمون بالزراعة المنزلية أن هذه المبادرات تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي للأسر، من خلال استهلاك الإنتاج منزليًا، مع إمكانية تسويق الفائض بشكل محدود داخل المجتمع المحلي؛ بما يعزز من مفهوم الزراعة المنتجة في المنازل.

كما تسهم زراعة التوت في زيادة الرقعة الخضراء داخل الأحياء السكنية، ونشر ثقافة التشجير؛ مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة، إضافة إلى دورها في دعم الأمن الغذائي الأسري وتعزيز الوعي البيئي المحلي.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي ثقافة الزراعة المنزلية وتزايد المبادرات الفردية الداعمة للاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الزراعي والبيئي في المجتمع.

