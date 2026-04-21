زفاف تحول لمأساة.. وفاة عروس مصرية بأزمة قلبية

الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٢ مساءً
زفاف تحول لمأساة.. وفاة عروس مصرية بأزمة قلبية
المواطن - فريق التحرير

بعد ساعات قليلة من انتهاء حفل زفافها، توفيت عروس مصرية بمحافظة الشرقية إثر أزمة قلبية تعرضت لها ولم تفلح محاولات إسعافها.

وتعرضت العروس لأزمة مفاجئة عقب انتهاء الحفل، حيث شعرت بإعياء شديد ثم فقدت الوعي، ونقلت إلى مستشفى أولاد صقر المركزي.

وفشلت محاولات إنقاذها. وأكد مصدر طبي بصحة الشرقية وصولها للمستشفى متأخرة وتعاني من توقف مفاجئ في عضلة القلب.

من جانبها، بذلت الأطقم الطبية جهوداً لإنعاشها ونقلها للعناية المركزة، لكنها فارقت الحياة.

وسيتم تشييع جثمانها بمقابر الأسرة بمسقط رأسها بالشرقية، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

وكان الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، قد حذر من التزايد الملحوظ في حالات الموت المفاجئ بين الشباب، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تعد نادرة كما كانت في السابق.

وأوضح الدكتور شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أن الجلطة هي تجمع لخلايا الدم التي تلتصق ببعضها وبجدار الشريان، ما يؤدي إلى انسداد الشريان تماماً. هذا الانسداد يعيق تدفق الدم الذي يحمل الأكسجين والغذاء للخلايا، وعندما لا يصل الدم إلى تلك الخلايا، تتوقف عن العمل وقد تموت.

