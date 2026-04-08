زلزال بقوة 4.8 درجات بمقياس ريختر يضرب مصر

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، على بُعد (659) كيلومترًا شمال غرب مدينة مرسى مطروح المصرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان اليوم، أن الزلزال وقع مساء عند الساعة الواحدة و(35) دقيقة وثانيتين، على خط عرض (35.56) شمالًا، وخط طول (22.24) شرقًا، وعلى عُمق (23.63) كم.