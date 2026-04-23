“سار” تُمدّد فترة التخزين المجاني للبضائع والحاويات عبر الميناء الجاف بالرياض إلى 30 يومًا

تسهم المبادرة في رفع كفاءة ومرونة العمليات التشغيلية

الخميس ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٤ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” تمديد فترة التخزين المجاني لمختلف البضائع والحاويات العابرة (الترانزيت) عبر الميناء الجاف بمدينة الرياض، لتصل إلى (30) يومًا بدلًا من (7) أيام، في خطوة تعزز تنافسية ممرات “سار” اللوجستية، وترفع كفاءة حركة الشحن بين الشرق والغرب.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لإطلاق “سار” مؤخرًا (5) مسارات لوجستية جديدة دعمت تدفقات البضائع والحاويات عبر شبكة مترابطة تربط موانئ المنطقة الشرقية بموانئ المنطقة الغربية والدول شمال المملكة، إلى جانب تعزيز الربط مع المنافذ الحدودية والأسواق الإقليمية، ضمن منظومة نقل متكاملة تجمع بين الأنماط (السككي – البري – البحري)، بما يسهم في تسريع عمليات الشحن وتوفير خيارات نقل أكثر مرونة وموثوقية.

ويمثل الميناء الجاف بالرياض محورًا تشغيليًا رئيسًا في هذه المنظومة، حيث يشكل نقطة ارتكاز لعمليات الشحن، من خلال استقبال الحاويات والبضائع القادمة عبر الموانئ، وإعادة توجيهها بكفاءة عالية إلى وجهاتها النهائية داخل المملكة وخارجها، بما يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وتسهم المبادرة في رفع كفاءة ومرونة العمليات التشغيلية، ومنح إطار زمني أكبر لإدارة الشحنات، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، ويعزز جاذبية المملكة بوصفها نقطة عبور رئيسة إقليميًا ودوليًا، ويدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وتطلعات رؤية المملكة 2030 لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط بين ثلاث قارات.

