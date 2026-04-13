Icon

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان Icon “سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية Icon ترامب يهاجم بابا الفاتيكان بسبب موقفه من حرب إيران Icon اليوم.. الهلال يلتقي السد القطري في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا للنخبة Icon “السقيفة” تطلق برنامج المهارات النوعية بالجامعة الإسلامية Icon أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق Icon ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران Icon الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات

“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية (سبيس إكس)، بنجاح سفينة الشحن الضخمة “سيغنوس إكس إل” محملة بأكثر من خمسة أطنان من المعدات الموجهة لرواد محطة الفضاء الدولية.

وأفاد بيان للمؤسسة بأن صاروخ “فالكون 9” التابع لها، انطلق من محطة “كيب كانافيرال” الفضائية بولاية فلوريدا حاملًا مركبة الشحن والإمدادات باتجاه محطة الفضاء الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المهمة التي تحمل اسم “NG-24” تندرج ضمن الرحلة الرابعة والعشرين التي تنفذها الشركة.

وبينت أنه من المرتقب أن تصل السفينة إلى وجهتها اليوم الاثنين، ليتم التقاطها باستخدام الذراع الروبوتية للمحطة، وتهدف هذه الحمولة الضخمة التي يناهز وزنها 4990 كيلوغرامًا بفضل تصميم المركبة الجديد الأكبر حجمًا بـ20 في المائة مقارنة بالنسخ السابقة، إلى دعم مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية المتقدمة في بيئة الجاذبية الصغرى.

وتشمل هذه الأبحاث على الخصوص، تحديث مختبر “الذرة الباردة” التابع لوكالة (ناسا) بغية دراسة المادة في درجات حرارة شديدة الانخفاض، إضافة إلى إجراء دراسة حول الخلايا الجذعية، وتطوير تقنيات الحوسبة الكمومية، بما يعزز الجهود الدولية في استكشاف الفضاء.

ومن المنتظر أن تظل المركبة راسية بالمحطة لعدة أشهر قبل أن يتم تحميلها بالنفايات لتنفصل لاحقًا وتحترق بشكل آمن في الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهادئ عند انتهاء مهمتها.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد