“سبيس إكس” تطلق سفينة الشحن “سيغنوس” إلى محطة الفضاء الدولية

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية (سبيس إكس)، بنجاح سفينة الشحن الضخمة “سيغنوس إكس إل” محملة بأكثر من خمسة أطنان من المعدات الموجهة لرواد محطة الفضاء الدولية.

وأفاد بيان للمؤسسة بأن صاروخ “فالكون 9” التابع لها، انطلق من محطة “كيب كانافيرال” الفضائية بولاية فلوريدا حاملًا مركبة الشحن والإمدادات باتجاه محطة الفضاء الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المهمة التي تحمل اسم “NG-24” تندرج ضمن الرحلة الرابعة والعشرين التي تنفذها الشركة.

وبينت أنه من المرتقب أن تصل السفينة إلى وجهتها اليوم الاثنين، ليتم التقاطها باستخدام الذراع الروبوتية للمحطة، وتهدف هذه الحمولة الضخمة التي يناهز وزنها 4990 كيلوغرامًا بفضل تصميم المركبة الجديد الأكبر حجمًا بـ20 في المائة مقارنة بالنسخ السابقة، إلى دعم مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية المتقدمة في بيئة الجاذبية الصغرى.

وتشمل هذه الأبحاث على الخصوص، تحديث مختبر “الذرة الباردة” التابع لوكالة (ناسا) بغية دراسة المادة في درجات حرارة شديدة الانخفاض، إضافة إلى إجراء دراسة حول الخلايا الجذعية، وتطوير تقنيات الحوسبة الكمومية، بما يعزز الجهود الدولية في استكشاف الفضاء.

ومن المنتظر أن تظل المركبة راسية بالمحطة لعدة أشهر قبل أن يتم تحميلها بالنفايات لتنفصل لاحقًا وتحترق بشكل آمن في الغلاف الجوي للأرض فوق المحيط الهادئ عند انتهاء مهمتها.