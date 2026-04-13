سحب المطر لوحات جمالية في سماء الطائف

ارتسمت في سماء محافظة الطائف اليوم، لوحات جمالية خلابة للسحب، مع تلبد الغيوم وهطول أمطار متوسطة، أضفت على الأجواء رونقًا خاصًا، وأسهمت في تلطيف درجات الحرارة.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” مشاهد السحب المتناثرة وهي تعانق قمم السماء، في وقتٍ شهدت فيه المتنزهات والمرتفعات إقبالًا من الأهالي والزوار للاستمتاع بالأجواء الممطرة والمناظر الطبيعية.