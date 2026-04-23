سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة ودرجة الحرارة 37 

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تقريره عن حالة الطقس في مكة المكرمة، متوقعًا -بمشيئة الله تعالى- سحبًا رعدية شرقًا مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضح التقرير أن درجة الحرارة العظمى تبلغ (37) درجة مئوية، فيما تصل الصغرى إلى (26) درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تقدر بنحو 65%.

ودعا المركز الجميع إلى متابعة التحديثات الدورية عبر قنواته الرسمية لمعرفة مستجدات حالة الطقس.