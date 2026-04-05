“سدايا”: تأكدوا من موثوقية المواقع الإلكترونية عند مشاركة البيانات والوثائق والسمات الحيوية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” العموم، إلى ضرورة التأكد من موثوقية المواقع والمنصات الإلكترونية عند مشاركة البيانات والوثائق الشخصية والسمات الحيوية للحصول على الخدمات التي تقدمها هذه المواقع أو المنصات، والحذر من مشاركة هذه البيانات الشخصية مع المواقع أو المنصات غير الرسمية.

ونبّهت “سدايا” العموم من مشاركة بياناتهم ووثائقهم الشخصية وسماتهم الحيوية مع المنصات والمواقع الإلكترونية غير الموثوقة، بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات للمحافظة على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية.

وأكّدت سدايا أهمية ذلك عند مشاركة أي بيانات أو وثائق شخصية أو سمات حيوية مع أي منصات أو مواقع إلكترونية لضمان عدم استخدام هذه البيانات أو الوثائق الشخصية أو السمات الحيوية بطريقة غير مشروعة، التي قد تعرّض صاحب البيانات الشخصية إلى الاحتيال أو انتحال الشخصية وغيرها من المخاطر المترتبة عند التعامل مع المنصات أو المواقع الإلكترونية دون التأكد من موثوقيتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود “سدايا” في تعزيز الوعي المجتمعي بحماية البيانات الشخصية، والحد من الممارسات الخاطئة عند مشاركة البيانات أو الوثائق الشخصية أو السمات الحيوية، تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي 2026، الذي يعكس توجه المملكة نحو ترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة وتعظيم أثرها في مختلف مجالات الحياة، وبما يسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للمنصات والمواقع الإلكترونية، من خلال تكثيف الرسائل التوعوية وتوفير محتوى توعوي متخصص يعزز خصوصية الأفراد ويرفع مستوى الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، انسجامًا مع مسيرة التحول الرقمي في المملكة.