سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1%

ارتفعت أسعار ⁠الذهب بأكثر من 1% اليوم مدعومة بضعف ⁠الدولار.

وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4796.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن ​سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة ‌أسابيع في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة ‌في المعاملات الفورية 2.3% إلى 75.84 دولارًا ​للأوقية، وزاد البلاتين 2.6% إلى 2082.78 دولارًا، وارتفع ​البلاديوم 0.3% إلى 1559.10 دولارًا.