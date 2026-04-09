سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1% فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي #يهمك_تعرف | المرور تتيح لملاك السيارات إمكانية نقل اللوحات دون مراجعتها دولة أوروبية تعاني.. إضراب شامل في 9 مطارات وارتفاع البنزين لأعلى مستوى الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحلي الخارجية الفرنسية: 35 دولة مهتمة بضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز ورفض الرسوم الرئيس اللبناني: مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي تتقدم إيجابيًا القبض على مخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام تركي الأمير راكان بن سلمان يقوم بجولة على مشروعات هيئة تطوير بوابة الدرعية الإبل في الحدود الشمالية.. تاريخ القوافل ورهان الاقتصاد المتجدد
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم مدعومة بضعف الدولار.
وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4796.50 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 75.84 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 2.6% إلى 2082.78 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1559.10 دولارًا.