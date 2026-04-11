سفن البحرية الأمريكية تعبر مضيق هرمز للمرة الأولى منذ حرب إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء عملية فتح مضيق هرمز، كـ”خدمة لدول العالم كافة”، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، مضيفاً أن جميع زوارق الألغام الإيرانية البالغ عددها 28 “ترقد في قاع البحر”.

وجاءت تصريحات ترامب على تروث سوشيال بعد دقائق من قول مسئول أمريكي لمراسل “أكسيوس” إن عدة سفن تابعة للبحرية الأمريكية عبرت من مضيق هرمز السبت.

وأضاف المسئول أن هذه الخطوة لم يتم تنسيقها مع إيران، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تمر فيها سفن حربية أمريكية المضيق منذ بداية الحرب.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق السبت، أن المضيق “سيفتح في المستقبل غير البعيد”، بحسب موقع “الشرق” الإخباري.

وقال ترامب في منشوره: “وسائل الإعلام الكاذبة، التي فقدت مصداقيتها تماماً، هذا إن كان لديها أصلاً. (…) يحبون القول إن إيران تفوز، بينما الحقيقة، كما يعلم الجميع، فإنها تخسر، وتخسر بشكل كبير”.

وأضاف: “لم تعد لدى إيران بحرية فعالة، ولا قوة جوية، ولا منظومة دفاع جوي، كما أن أنظمة الرادار معطلة، ومصانع الصواريخ والطائرات الدرونز تم تدميرها إلى حد كبير، إلى جانب الصواريخ والطائرات نفسها، والأهم من ذلك أن القادة، القدامى لم يعودوا موجودين معنا، الحمد لله”.

وتابع: “لم يتبق لدى إيران، سوى تهديد محتمل بأن تصطدم سفينة بأحد ألغامهم البحرية، رغم أن قوارب زرع الألغام الـ28 لديهم، أصبحت في قاع البحر أيضاً”.

وقال: “نحن الآن نبدأ عملية تطهير مضيق هرمز، كخدمة لدول العالم كافة، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها الكثير. ومن المدهش أنهم لا يملكون الشجاعة أو الإرادة للقيام بهذا العمل بأنفسهم”.

وتابع: “من اللافت أيضاً أن سفن النفط الفارغة التابعة لعدد من الدول تتجه جميعها إلى الولايات المتحدة الأميركية لتحميل النفط”.

وأدى إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع حرب إيران، إلى عرقلة إمدادات النفط والغاز من المنطقة.

وقال ترامب، في منشور منفصل سابق، إن أعداداً هائلة من ناقلات النفط “الفارغة تماماً، وبعضها من أكبر الناقلات في العالم”، تتجه الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل “أفضل أنواع النفط والأكثر جودة، وكذلك الغاز، في أي مكان في العالم”.

وأضاف في منشور على “تروث سوشيال”: “لدينا نفط أكثر من أكبر اقتصادين نفطيين تاليين مجتمعين، وبجودة أعلى. نحن في انتظاركم”.

وفي اتصال هاتفي مع مع مراسلة قناة “نيوز نيشن”، كيلي ماير، بشأن منشوره، قال ترامب إن “العديد من السفن تتجه الآن إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط، لدينا منه الكثير”.

وأضاف أن “هذا ليس بسبب أن إيران لم تفتح مضيق هرمز، لأن المضيق سيفتح في المستقبل غير البعيد”.